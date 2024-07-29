Представитель Захаряна рассказал о травме игрока

Представитель полузащитника испанского «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна Геннадий Голубин рассказал о травме своего клиента.
Напомним, что россиянин пропустил товарищеский матч против японской команды «Гамба Осака», который прошёл в четверг, 25 июля, из-за повреждения голеностопа.
«Не переживайте насчет травмы Захаряна, он восстанавливается. К сезону Арсен будет готов. Такое бывает, и травмы в том числе — идет подготовительный период и подготовка к сезону», — приводит слова Голубина Sport24.
Напомним, что «Реал Сосьедад» 18 августа в первом туре нового сезона чемпионата Испании сыграет против «Райо Вальекано».
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