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Чемпионат Испании. Ла Лига

Представитель Захаряна рассказал о травме игрока

29 Июля 2024 • 14:21 Комментировать

Представитель полузащитника испанского «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна Геннадий Голубин рассказал о травме своего клиента.

Напомним, что россиянин пропустил товарищеский матч против японской команды «Гамба Осака», который прошёл в четверг, 25 июля, из-за повреждения голеностопа.

«Не переживайте насчет травмы Захаряна, он восстанавливается. К сезону Арсен будет готов. Такое бывает, и травмы в том числе — идет подготовительный период и подготовка к сезону», — приводит слова Голубина Sport24.

Напомним, что «Реал Сосьедад» 18 августа в первом туре нового сезона чемпионата Испании сыграет против «Райо Вальекано». 

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Реал Сосьедад Геннадий Голубин Арсен Захарян ещё теги
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