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Гафин: Надеюсь, Захарян станет лидером «Реал Сосьедад»

29 Июля 2024 • 14:14 Комментировать
Реал Сосьедад
...
Райо Вальекано
18.08 20:00

Глава совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о перспективах российского хавбека Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

«Надеюсь, что он адаптировался, и что в новом сезоне он станет лидером в «Сосьедаде». Я желаю Захаряну удачи», — цитирует Гафина «РБ Спорт».

Специалист рассказал, что Захарян доволен всеми условиями в Испании и хочет стать основным футболистом команды.

21-летний полузащитник выступает за «Реал Сосьедад» с лета 2023 года, перебравшись из «Динамо». В составе басков Захарян появился на поле в 40 встречах с учетом всех турниров, забил один мяч и стал автором двух ассистов.

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