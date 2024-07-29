Форвард «Барселоны» отказал «Аль-Хилялю»

Нападающий Витор Роке пополнил состав «Барселоны» в зимнее трансферное окно. Впрочем, молодой футболист пока не смог хорошо зарекомендовать себя в каталонском клубе. Поговаривают, что Роке интересен «Аль-Хилялю». При этом, как сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, 19-летний бразилец предложение саудовского клуба отклонил.

Всего за «Барселону» Витор Роке провёл 16 официальных матчей, в которых записал на свой счёт два гола. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают молодого футболиста в 30 миллионов евро. При этом ранее сообщалось, что «сине-гранатовые» на трансфере Роке хотят заработать хотя бы 40 миллионов.