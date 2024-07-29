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«Эль класико» состоится уже в начале августа

29 Июля 2024 • 12:32 Комментировать

Уже в ближайшее воскресенье, 4 августа, состоится «эль класико».

Товарищеская игра между каталонской «Барселоной» и мадридским «Реалом» пройдёт на стадионе «Медоулендс» в Нью-Джерси (США). Свисток о начале поединка прозвучит в 02:00 по московскому времени.

Стоит отметить, что перед очным матчем гранды мирового футбола проведут ещё по одной контрольной игре перед стартом сезона-2024/25. «Сливочные» 1 августа встретятся с «Миланом». В матче за «королевский» клуб может дебютировать нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе, а днём ранее «сине-гранатовые» сыграют против «Манчестер Сити». 

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона
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