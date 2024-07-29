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Последний танец: исторический дуэт Месси и Неймара может вернуться в «Барселону» бесплатно в 2025 году

29 Июля 2024 • 17:05 Комментировать (2)

«Барселона» всегда находится в поиске новых талантов. Особенно команда вынуждена следить за теми, чей контракт истекает в ближайшее время.

Стратегия клуба подразумевает возможное возвращение Лионеля Месси и Неймара. Контракт аргентинца истекает зимой 2025 года, а у бразильца летом того же года. Их возвращение может стать значимым событием для «Барселоны».

Важно отметить, что у клуба нет больших финансовых возможностей, что станет серьёзным препятствием для приглашения звёзд.

Месси всё ещё силён

В последние годы «Барселона» столкнулась с финансовыми трудностями, что привело к уходу Месси в 2021 году. Он перешёл в «ПСЖ» после того, как каталонский клуб не смог зарегистрировать его контракт из-за финансовых ограничений.

В настоящее время Месси играет за «Интер Майами» из МЛС и продолжает выступать на высоком уровне. Несмотря на то, что ему 37 лет, в прошлом сезоне он забил 14 голов в 15 матчах и выиграл Кубок Америки с Аргентиной, доказав, что он всё ещё может многое предложить на поле.

Ситуация Неймара немного иная. Он покинул «Барселону» в 2017 году, чтобы присоединиться к «ПСЖ», но с тех пор его карьера пережила и взлёты, и падения.

Несмотря на свой талант и умение забивать голы, Неймар часто оставался в тени своего товарища по команде Килиана Мбаппе.

Это привело его к переходу в «Аль-Хиляль» в Саудовской Аравии, где он надеялся на новый старт. К сожалению, серьёзная травма не дала Неймару показать всё, на что он способен.

Последний танец

И Месси, и Неймар пользуются выгодными контрактами в своих нынешних клубах, с этим «Барселоне» сложно будет конкурировать.

Однако, помимо финансовых соображений, между этими игроками и клубом существует сильная эмоциональная связь, поскольку они тесно связаны с «Барселоной», и их возвращение может вызвать у болельщиков чувство ностальгии и волнения.

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Несмотря на финансовые трудности, эмоциональные и стратегические выгоды могут оправдать это. Возвращение двух знаковых игроков не только повысит результаты команды, но и оживит коммерческий аспект, который принесёт пользу «Барселоне».

Решающий период для «Барселоны»

Лето 2025 года может стать поворотным моментом для «Барселоны». Клубу придётся осторожно решать свои финансовые проблемы, используя при этом эмоциональную связь Месси и Неймара с командой.

Если им удастся вернуть этих звёзд, это может стать началом новой и захватывающей главы для «Барселоны», напоминающей о славных днях, когда Месси и Неймар поражали мир своим мастерством и командной работой.

В заключение следует отметить, что, хотя финансовый аспект представляет собой существенную проблему, потенциальное возвращение бывших игроков является заманчивой перспективой.

Фото: Globallookpress.com


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Комментарии (2) Все комментарии
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Alex1972
29 Июля 2024 в 18:04
Шта?.. 🤔😀
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NOBODY
29 Июля 2024 в 17:40
Пепке еще предложите, может он в неплохой форме - а то у вас центра нормального нету, вот он закроет
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