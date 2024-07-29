Деку не отправится на сбор «Барселоны» в США – названа причина

Спортивный директор Деку не присоединится к «Барселоне» на тренировочном сборе в США.

«Сине-гранатовые» проведут предсезонный тур, в рамках которого сыграют с «Манчестер Сити» (31 июля), мадридским «Реалом» (4 августа) и «Миланом» (7 августа). По данным журналиста Рохера Торельо, в расположении команды не будет Деку – у португальца слишком много трансферной работы. Функционер занят сделкой по подписанию Нико Уильямса из «Атлетика» Бильбао, а также другими операциями.

Трансфер Нико Уильямса обойдётся «Барселоне» в 58 млн евро. Каталонский гранд готов заплатить сумму отступных, но пока не получил окончательного согласия от самого 22-летнего футболиста.