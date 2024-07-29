Эндрик: «Очень благодарен Винисиусу, Родриго и Милитао за поддержку»

Нападающий Эндрик рассказал, как товарищи по сборной Бразилии помогли ему подготовиться к переходу в мадридский «Реал».

На днях «королевский клуб» официально представил Эндрика публике. 18-летний игрок перебрался из «Палмейраса», его соглашение рассчитано до 2030 года.

«Мне довелось выступать с Винисиусом и Родриго в сборной Бразилии. Каждый раз, когда мы встречались, они рассказывали мне о Мадриде, о тренировках «Реала», матчах, игровом ритме. Я очень благодарен им за всё это. Большое спасибо Вини, Родриго и Милитао за помощь. Надеюсь, нас ждёт невероятный сезон», – цитирует Madrid Xtra новичка «сливочных».