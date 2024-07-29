В «Реале» не хотят, чтобы Эндрик повторил судьбу Роке в «Барселоне»

В мадридском «Реале» надеются, что адаптация Эндрика в европейском футболе пройдёт без сложностей.

Недавно отметивший 18-летие форвард пополнил ряды «сливочных» в июле, перебравшись из «Палмейраса». Как информирует Diario AS, в «Реале» не хотят повторять ошибки «Барселоны»: тренерский штаб мадридцев будет постепенно подводить Эндрика к основе, начиная с предсезонных матчей, чтобы избежать повторения неудачного опыта Витора Роке в каталонской команде.

Роке был приобретён «Барселоной» в январе у «Атлетико Паранаэнсе». Агент 19-летнего футболиста признавался, что тот рассчитывал получать гораздо больше игровых минут в составе «сине-гранатовых», когда переезжал из Бразилии.