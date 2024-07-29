Романо: «Нико Уильямс рассматривает только два варианта продолжения карьеры»

Инсайдер Фабрицио Романо поделился сведениями о возможном уходе Нико Уильямса из «Атлетика» Бильбао.

22-летний игрок интересен «Барселоне», «ПСЖ» и грандам Английской премьер-лиги. Как утверждает Романо, Уильямс намерен остаться в Испании – то есть либо перейти в «Барселону», либо продолжить выступления в «Атлетике». Об этом знают все клубы, претендующие на вингера.

Если верить слухам, распространившимся в последние дни, Нико Уильямс близок к договорённости с каталонским грандом. Судьба сделки может решиться в течение стартовавшей недели.

В контракте Нико Уильямса с «Атлетиком» прописаны отступные на сумму в 58 млн евро.