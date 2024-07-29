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Кроос рассказал, какое игровое качество Гюлера его восхищает

29 Июля 2024 • 00:58 Комментировать
Мальорка
...
Реал Мадрид
18.08 22:30

Бывший футболист мадридского «Реала» Тони Кроос назвал сильную сторону полузащитника Арды Гюлера.

Дебютный сезон в Мадриде сложился для 19-летней восходящей звезды неоднозначно: в первой половине кампании турецкий атакующий хавбек отсутствовал из-за постоянных травм, а после возвращения в строй появлялся на поле не так часто, как хотел бы. Несмотря на это, статистика игрока впечатляет – шесть голов при всего пяти появлениях в старте и семи выходах на замену.

«Умение Гюлера завершать атаки – это что-то невероятное. В конце сезона он постоянно забивал, когда начал чаще играть. Его гол на Евро-2024 – мастерство, а не везение», – приводят испанские СМИ слова Крооса, завершившего карьеру этим летом.

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