Серхи Роберто окончательно решил покинуть «Барселону»

Экс-капитан «Барселоны» Серхи Роберто впервые в карьере попробует силы в другом клубе.

32-летний футболист стал свободным агентом в начале июля, когда истёк срок его договора с «сине-гранатовыми». Испанец не торопился начинать переговоры с другими клубами, поскольку в «Барселоне» не исключали, что предложат хавбеку новое соглашение. Как стало известно Sport, теперь Роберто принял окончательное решение покинуть ряды каталонского гранда. Игрок устал ждать, когда прояснится ситуация.

Серхи Роберто провёл за «Барселону» 373 матча. Его дебют в первой команде состоялся в далёком 2010 году под руководством Хосепа Гвардиолы.