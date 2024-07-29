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Чемпионат Испании. Ла Лига

Нико Уильямс дал обещание брату Иньяки относительно своего будущего слухи

29 Июля 2024 • 00:29 Комментировать
Атлетик Б
...
Хетафе
15.08 20:00

Вингер «Атлетика» Бильбао Нико Уильямс пообещал, что не покинет клуб этим летом.

По многочисленным сообщениям различных источников, 22-летний игрок близок к переходу в «Барселону», также на него претендует «ПСЖ». Вполне вероятен и сценарий, при котором Уильямс останется в «Атлетике». Согласно данным Sport, Нико пообещал своему брату Иньяки, что проведёт ещё один сезон в баскском клубе. Братья мечтают сыграть в домашнем для «Атлетика» финале Лиги Европы в мае 2025 года.

Действующий договор Нико Уильямса рассчитан до лета 2027 года. Желающим приобрести испанца придётся заплатить за трансфер не менее 58 млн евро, как предполагает пункт отступных в контракте чемпиона Европы.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Атлетик Бильбао ПСЖ Иньяки Уильямс Нико Уильямс трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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