Нико Уильямс дал обещание брату Иньяки относительно своего будущего

Вингер «Атлетика» Бильбао Нико Уильямс пообещал, что не покинет клуб этим летом.

По многочисленным сообщениям различных источников, 22-летний игрок близок к переходу в «Барселону», также на него претендует «ПСЖ». Вполне вероятен и сценарий, при котором Уильямс останется в «Атлетике». Согласно данным Sport, Нико пообещал своему брату Иньяки, что проведёт ещё один сезон в баскском клубе. Братья мечтают сыграть в домашнем для «Атлетика» финале Лиги Европы в мае 2025 года.

Действующий договор Нико Уильямса рассчитан до лета 2027 года. Желающим приобрести испанца придётся заплатить за трансфер не менее 58 млн евро, как предполагает пункт отступных в контракте чемпиона Европы.