Кроос: «Сейчас мало таких игроков, как Гюлер»

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос рассказал, что думает о 19-летнем Арде Гюлере.

Дебютный сезон турка в «королевском клубе» пришёлся на последнюю кампанию Крооса. Этим летом немецкий хавбек повесил бутсы на гвоздь.

«Арда Гюлер отличается от многих других тем, что он открыт для обучения. Только оказавшись в «Реале», он сразу начал обращать внимание на то, что мы делаем до и после тренировок. Сейчас мало таких игроков. Гюлер действительно хочет учиться, совершенствоваться. Если у него будет всё в порядке со здоровьем, его ждёт невероятное будущее», – цитирует Madrid Zone Крооса.