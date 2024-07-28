Нико Уильямс ещё не принял решение по будущему

Вингер «Атлетика» Бильбао Нико Уильямс пока не определился со своим будущим. Об этом сообщает известный инсайдер Жерар Ромеро.

Ранее появилась информация, что 22-летний испанец решил остаться в «Атлетике».

По данным источника, ситуация по Уильямсу никак не изменилась, футболист продолжает оставаться в раздумьях.

Главным претендентом на молодого вингера считается «Барселона».

В сезоне-2023/24 Уильямс принял участие в 37 встречах с учетом всех турниров, забил восемь мячей и отдал 19 голевых передач.

Контракт игрока с «Атлетиком» действует до 2027 года. Transfermarkt оценивает стоимость Уильямса в 70 млн евро.