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Чемпионат Испании. Ла Лига

Нико Уильямс не покинет «Атлетик» слухи

28 Июля 2024 • 22:23 Комментировать (2)
Атлетик Б
...
Хетафе
15.08 20:00

Испанский вингер «Атлетика» Бильбао Нико Уильямс не покинет клуб в летнее трансферное окно. Об этом сообщает журналист Дэниел Собис.

По данным источника, 22-летний футболист принял решение остаться в клубе на ближайший сезон.

Ранее сообщалось, что Уильямс близок к переходу в «Барселону», которая проявляет пристальный интерес к игроку.

В прошлом сезоне Уильямс принял участие в 37 матчах во всех турнирах, забил восемь голов и записал на свой счет 19 результативных передач.

Действующий трудовой договор испанца с «Атлетиком» рассчитан до 2027 года. Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 70 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Атлетик Бильбао Нико Уильямс трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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Комментарии (2) Все комментарии
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Барсафобия
28 Июля 2024 в 22:33
это фейк новость может быть
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Барсафобия
28 Июля 2024 в 22:33
это фейк новость может быть
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