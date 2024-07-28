Испанский вингер «Атлетика» Бильбао Нико Уильямс не покинет клуб в летнее трансферное окно. Об этом сообщает журналист Дэниел Собис.

По данным источника, 22-летний футболист принял решение остаться в клубе на ближайший сезон.

Ранее сообщалось, что Уильямс близок к переходу в «Барселону», которая проявляет пристальный интерес к игроку.

В прошлом сезоне Уильямс принял участие в 37 матчах во всех турнирах, забил восемь голов и записал на свой счет 19 результативных передач.

Действующий трудовой договор испанца с «Атлетиком» рассчитан до 2027 года. Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 70 миллионов евро.