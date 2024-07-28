Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Ямаль отписался от своей девушки в соцсети — известна причина

28 Июля 2024 • 21:52 Комментировать
Валенсия
...
Барселона
17.08 22:30

Испанский нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль отписался от аккаунта своей девушки в социальной сети.

В СМИ появилось видео, где 20-летняя Алекс Падилья сидит на коленях другого парня, после чего она убирает от себя камеру и просит не снимать. Это произошло в тот момент, когда Ямаль находился в отпуске вместе с партнерами по сборной Испании.

После этого 17-летний чемпион Европы отписался от девушки в социальной сети.   

Стоит сказать, что еще две недели назад Алекс вместе с Ямалем праздновала победу в финале Евро-2024.

В первом туре нового сезона испанской Ла Лиги «Барселона» встретится в гостях с «Валенсией».

👍 1
👎 2
💯 0
😍 1
😡 0
😀 0
🤣 1
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Ламин Ямаль Алекс Падилья ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 28 Июля
21:23
В «Барселоне» готовы к жизни без Канселу – клуб не видит в этом проблемы
06:12
Стало известно, какое качество Ольмо привлекло «Барселону»
04:52
Продажа Смита-Роу поможет «Арсеналу» приобрести игрока «Барселоны»
04:37
Инсайдер Романо поделился новой информацией о возможном переходе Ольмо в «Барселону» 1
01:11
Стало известно, когда Нико Уильямс даст ответ «Барселоне»
00:53
«Барселона» договорилась с агентом Нико Уильямса
00:29
Тренерский штаб Хави дал обидное прозвище Витору Роке 1
00:02
«Барселона» задумалась о продаже звёздного полузащитника
27 Июля
23:34
Бальде: Хотел бы поменяться футболками с Месси
23:20
Инсайдер Романо рассказал, останется ли Фати в «Барселоне»
22:33
В «ПСЖ» уверены, что смогут перехватить Нико Уильямса у «Барселоны» 2
10:37
Стало известно, сколько «Барселона» намерена заработать на продаже Роке в Саудовскую Аравию 1
04:25
Слова Флика задели Серхи Роберто
02:41
«Барселона» ещё не согласовала контракт с Нико Уильямсом
02:20
«ПСЖ» готов заплатить за Нико Уильямса больше, чем прописано в пункте отступных
01:06
Луис Энрике убеждает Нико Уильямса перейти в «ПСЖ» вместо «Барселоны»
26 Июля
21:29
Флик высказался о Серхи Роберто
18:11
Продажа Роке поможет «Барселоне» подписать Ольмо и Уильямса
25 Июля
06:31
В «Барселоне» обеспокоены состоянием де Йонга
06:13
«Барселона» намерена расстаться с полузащитником 1
05:29
«Барселона» обратилась к агенту Ольмо
24 Июля
22:39
Педри успеет восстановиться до старта Ла Лиги
22:08
Флик впечатлён игрой 16-летних братьев из молодёжной команды «Барселоны»
21:48
«Барселона» объявила о подписании игрока «Жироны» 1
05:49
На защитника «Барселоны» Ленгле появился новый претендент 1
05:09
Нико Уильямс игнорирует предложения от всех клубов, кроме «Барселоны»
03:59
Гюндоган принял решение по будущему в «Барселоне»
01:29
Маркес попрощался с «Барселоной»
00:51
Флик ответил, в какой футбол будет играть «Барселона» 1
00:05
Ла Лига одобрит трансфер Нико Уильямса в «Барселону»
23 Июля
23:47
Форвард «Барселоны» Роке выбрал себе новый клуб на предстоящий сезон 2
23:29
Флик рассказал, что думает о спортивном директоре «Барселоны» Деку
03:27
В «Барселоне» всё больше уверены в скором приходе Нико Уильямса
03:08
Флик рассказал, как изменит игру «Барселоны» 1
22 Июля
02:49
В «Барселоне» изменили решение по Фати
01:22
Стало известно, когда «Барселона» окончательно решила подписать Нико Уильямса
00:26
Хави пытался переманить Эндрика в «Барселону», но игрок выбрал «Реал»
00:08
Флик считает, что «Барселона» не нуждается в новом опорнике
21 Июля
23:32
Стало известно, когда Педри сможет вернуться на поле
04:53
«Барселона» может заменить Маркеса другим известным экс-игроком
04:15
Ольмо хочет перейти в «Барселону»
03:58
«Барселона» начала переговоры с «Манчестер Сити» по Канселу 1
02:34
Будущее Нико Уильямса решится в ближайшие дни – игрок интересен «Барселоне» и клубам АПЛ
20 Июля
04:20
Купленному за 40 млн Роке пришлось тренироваться с молодёжным составом «Барселоны» 1
04:03
Видаль назвал десятку лучших клубов 2024 года: «Бавария» – третья, «Барселона» – четвёртая
02:51
«Барселона» начала переговоры по звезде сборной Испании Ольмо
19 Июля
07:05
Педри назвал свои цели после триумфа на Евро 1
06:45
«Барселона» не намерена продавать Гюндогана
05:32
Травмированный Педри рассказал о своём состоянии
02:00
Футболки Ямаля стали самыми продаваемыми в «Барселоне» с огромным отрывом
00:40
«Барселона» может продать звёздного игрока в случае прихода Ольмо
00:10
Агент Ямаля выдвинул требование Лапорте 3
17 Июля
06:20
Игроки «Барселоны» недовольны высказываниями Лапорты о Нико Уильямсе 2
02:07
«Барселона» видит в Нико Уильямсе своего Мбаппе
01:39
Деку хотел пригласить в «Барселону» игрока «Манчестер Юнайтед»
15 Июля
22:41
Нико Уильямс согласится на сокращение зарплаты ради скорейшего перехода в «Барселону» 2
22:19
«Барселона» приняла решение по Араухо, надолго выбывшему из-за травмы 1
13 Июля
23:31
«Барселона» может продать нападающего за 25 млн евро 1
23:00
Два игрока «Барселоны» удивили Флика на первых тренировках
22:25
Иньиго Мартинес не намерен разрывать контракт с «Барселоной»
02:17
Ямаль рассказал, звал ли его Карвахаль в «Реал»
01:58
Ямаль: «Мне бы хотелось выступать в одной команде с Месси в будущем»
00:20
«Барселона» отложила все дела, чтобы закрыть сделку по звезде сборной Испании
12 Июля
23:16
«Барселона» попросила Фелиша подождать
22:21
Канселу решил, в каком клубе хочет играть
11 Июля
02:46
Экс-кандидат на пост президента «Барселоны»: «Я бы не променял Ямаля на Мбаппе» 2
10 Июля
23:41
«Барселона» посоветовала защитнику искать новый клуб
22:54
«Бенфика» обратилась с просьбой к Фелишу
08 Июля
01:44
«Жирона» вернёт Ромеу из «Барселоны» только при одном условии
01:16
Стало известно, от чего зависит будущее Роке в «Барселоне»
00:08
Ольмо: «Желаю Флику успехов в «Барселоне»
07 Июля
23:48
«Барселона» начнёт сезон без двух важных защитников
23:07
«Арсенал» отказался от подписания игрока «Барселоны»
22:38
Стало известно, насколько серьёзна травма Араухо
22:30
Новичок «Байера» признался, что был готов перейти в «Барселону»
00:59
Два клуба Серии А готовы поспорить за Ленгле из «Барселоны»
06 Июля
23:24
Флик принял решение по Эрику Гарсии, которого связывали с уходом из «Барселоны»
05 Июля
04:05
Важный игрок «Барселоны» рискует пропустить предсезонную подготовку
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ВАЛЕНСИЯ БАРСЕЛОНА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
«ПСЖ» выбрал замену Доннарумме «Манчестер Сити» выбрал звезду за 130 млн евро на замену де Брёйне «Реал» согласовал громкий трансфер – названо имя игрока Родриго сделал выбор между «Реалом» и «ПСЖ» Звёздный полузащитник отказался от нового контракта в «Барселоне» Тренер «Барселоны» резко ответил на вопрос о Нико Уильямсе «Спартак» усилится российским вингером — трансфер почти согласован «Спартак» внёс двух новых игроков в заявку на сезон-2024/25 Симонс решил, в каком клубе хочет продолжить карьеру В «Барселоне» выбирают нового капитана - назван главный претендент
Криштиану Роналду на втором месте: назван лучший футболист в истории Пять главных претендентов на «Золотой мяч» в 2024 году Назван лучший игрок XXI века — Роналду второй Ламин Ямаль – будущий обладатель ЗМ: Сколько «Золотых мячей» возьмёт испанец? Суперклуб АПЛ может купить у «Реала» Винисиуса за огромные деньги Как будет выглядеть состав «Барселоны» в сезоне-2024/25 Ольмо готов перейти только в один клуб Из-за кого «Локомотив» проиграл дерби: четыре худших игрока матча против «Динамо» Тан Хаг оценил свою работу в «Манчестер Юнайтед» Месси не заслужил выиграть «Золотой мяч» - 2024: два фантастических сценария, чтобы он взял награду
Спортивные новости
Джордж Расселл дисквалифицирован по итогам Гран-при Бельгии, победителем признан Хэмилтон Мирра Андреева не смогла пробиться во второй раунд Олимпийских игр Мухаммад единогласным решением судей победил Эдвардса Стала известна страна-лидер Олимпиады после первого медального дня Тедди Ринер и Мари-Жозе Перек зажгли олимпийский огонь на Играх в Париже Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 28 Июля
21:52 · Испания. Ла Лига
Ямаль отписался от своей девушки в соцсети — известна причина
21:23 · Англия. Премьер-лига
В «Барселоне» готовы к жизни без Канселу – клуб не видит в этом проблемы
20:54 · Италия. Серия А
«Рома» подготовила первое предложение по Довбику слухи
18:36 · Испания. Ла Лига
Лунин вылетел с «Реалом» в США
18:31 · Испания. Ла Лига
Без Мбаппе: «Реал» объявил состав на турне по США
17:41 · Испания. Ла Лига
Эндрик упомянул Роналду, объясняя свои слёзы
17:34 · Испания. Ла Лига
Клуб Роналду готов заплатить 100 млн евро за игрока «Барселоны» 1
16:52 · Англия. Премьер-лига
У Серхи Роберто есть пять вариантов – названы клубы 1
16:11 · Испания. Ла Лига
«Атлетик» попробует деньгами удержать Нико Уильямса на фоне интереса «Барселоны» и «ПСЖ» 3
15:51 · Испания. Ла Лига
Названы лучшие игроки Ла Лиги в XXI веке: Роналду и Месси – в составе 1
14:58 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» ведёт переговоры по игроку сборной Испании
13:35 · Россия. Премьер-лига
В «Севилье» ответили на вопрос о Чалове из ЦСКА 2
13:20 · Испания. Ла Лига
«План Гризманна» запущен 1
12:55 · Испания. Ла Лига
Назван игрок, который может вернуться в «Реал» в 2026 году слухи
12:49 · Испания. Ла Лига
«Реал» решил продлить контракты с двумя игроками – названы имена
12:42 · Испания. Ла Лига
Мбаппе не может водить автомобиль BMW, который ему предоставил «Реал» 3
12:26 · Испания. Ла Лига
«Барселона» резко подняла стоимость Рафиньи
10:34 · Англия. Премьер-лига
«Челси» отказался от футболиста «Реала»
09:42 · Германия. Бундеслига
Ольмо готов перейти только в один клуб 9
07:58 · Испания. Ла Лига
Ихеначо близок к трансферу в клуб Ла Лиги
07:22 · Италия. Серия А
Довбик принял предложение итальянского клуба
06:12 · Германия. Бундеслига
Стало известно, какое качество Ольмо привлекло «Барселону»
04:52 · Англия. Премьер-лига
Продажа Смита-Роу поможет «Арсеналу» приобрести игрока «Барселоны» слухи
04:37 · Германия. Бундеслига
Инсайдер Романо поделился новой информацией о возможном переходе Ольмо в «Барселону» 1
01:45 · Испания. Ла Лига
«Барселона» получила крупное предложение по Рафинье 1 слухи
Все новости
Рекомендуем