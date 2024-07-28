Ямаль отписался от своей девушки в соцсети — известна причина

Испанский нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль отписался от аккаунта своей девушки в социальной сети.

В СМИ появилось видео, где 20-летняя Алекс Падилья сидит на коленях другого парня, после чего она убирает от себя камеру и просит не снимать. Это произошло в тот момент, когда Ямаль находился в отпуске вместе с партнерами по сборной Испании.

После этого 17-летний чемпион Европы отписался от девушки в социальной сети.

Стоит сказать, что еще две недели назад Алекс вместе с Ямалем праздновала победу в финале Евро-2024.

В первом туре нового сезона испанской Ла Лиги «Барселона» встретится в гостях с «Валенсией».