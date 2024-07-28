Лунин вылетел с «Реалом» в США

«Реал» опубликовал видео, на котором футболисты вылетают в турне по США. В числе присутствующих игроков есть и голкипер Андрей Лунин. В последние недели в прессе много писали о возможном переходе украинского футболиста в другой клуб. Лунин якобы хочет оказаться в команде, где он будет вратарём номер один.

Ранее «Реал» показал весь список игроков, которые поучаствуют в турне. Некоторые из них присоединятся к команде чуть позже. В списке ожидаемо не оказалось нападающего Килиана Мбаппе – звёздный новичок «сливочных» получил время на отдых после выступления за сборную Франции на чемпионате Европы.