Без Мбаппе: «Реал» объявил состав на турне по США

Пресс-служба «Реала» опубликовала список футболистов, которые отправятся с командой в турне по США. Карло Анчелотти будет рассчитывать на таких игроков:

Куртуа, Лунин, Фран Гонсалес – Милитао, Лукас Васкес, Вальехо, Фран Гарсия, Рюдигер, Рамон, Лоренцо, Обрадор, Асенсио, Хоан Мартинес – Модрич, Гюлер, Себальос, Пас, Мартин, де Леон, Паласиос – Винисиус, Родриго, Эндрик, Браим Диас, Латаса, Альваро Родригес.

Некоторые из этого списка присоединятся к команде чуть позже. При этом, как видим, в списке нет Килиана Мбаппе и Даниэля Карвахаля – они получили отдых после чемпионата Европы.