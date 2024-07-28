Эндрик упомянул Роналду, объясняя свои слёзы

Во время своей презентации в «Реале» 18-летний нападающий Эндрик несколько раз не сдерживал слёз. Молодой бразильский футболист объяснил свои эмоции.

«Я не планировал плакать, но я любил «Реал» с самого детства. Я следил за Криштиану Роналду и из-за него захотел узнать о «Реале» немного больше. Много лет назад я смотрел нарезки игр своих кумиров, в том числе Эмилио Бутрагеньо. Я самого детства я был влюблён в «Реал». Я не хотел плакать, но то шло из моей души», - слова Эндрика приводит портал Goal.

Напомним, что Эндрик подписал с мадридским «Реалом» контракт на шесть сезонов – до конца июня 2030 года.