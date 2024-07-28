Клуб Роналду готов заплатить 100 млн евро за игрока «Барселоны»

«Аль-Наср» имеет широкие финансовые возможности, потому саудовский клуб будет продолжать пытаться подписывать статусных игроков из Европы. Одноклубником Криштиану Роналду в обозримом будущем может стать вингер Рафинья из «Барселоны». Как сообщает испанское издание Sport, «Аль-Наср» готов предложить за 27-летнего бразильца огромные деньги – 100 миллионов евро.

При продаже Рафиньи «Барселона» сможет профинансировать летние подписания Нико Уильямса и Дани Ольмо. Учитывая этот факт, каталонцы будут подталкивать бразильца к отъезду, но для начала предложение должно поступить.