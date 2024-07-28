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«Атлетик» попробует деньгами удержать Нико Уильямса на фоне интереса «Барселоны» и «ПСЖ»

28 Июля 2024 • 16:11 Комментировать (2)

В последнее время вингер Нико Уильямс регулярно становится героем трансферных слухов. 22-летний футболист интересен сразу двум статусным европейским клубам – «Барселоне» и «ПСЖ». Впрочем, «Атлетик» из Бильбао ещё не смирился с уходом Уильямса этим летом.

Как сообщает испанское издание Sport, «Атлетик» готов предложить Уильямсу увеличение заработной платы. Именно в улучшении финансовых условий заключается аргумент басков. Впрочем, ещё неизвестно, будет ли этот аргумент убедительным для Нико.

Отметим, что выкупить Нико Уильямса у «Атлетика» можно за 58 миллионов евро – соответствующий пункт прописан в контракте игрока.

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Барселона Атлетик Бильбао ПСЖ Нико Уильямс трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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Комментарии (2) Все комментарии
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ингерман
28 Июля 2024 в 16:24
ай давай в пасатижэ.. хе..
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Artur_Morgan.95
28 Июля 2024 в 16:18
что-что, а удерживать точно смысла нет, надо просто выбрать выгодное предложение. парень заслужил уехать в топ-клуб, и если не эти два, то появятся еще варианты.
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