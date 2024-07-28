«Атлетик» попробует деньгами удержать Нико Уильямса на фоне интереса «Барселоны» и «ПСЖ»

В последнее время вингер Нико Уильямс регулярно становится героем трансферных слухов. 22-летний футболист интересен сразу двум статусным европейским клубам – «Барселоне» и «ПСЖ». Впрочем, «Атлетик» из Бильбао ещё не смирился с уходом Уильямса этим летом.

Как сообщает испанское издание Sport, «Атлетик» готов предложить Уильямсу увеличение заработной платы. Именно в улучшении финансовых условий заключается аргумент басков. Впрочем, ещё неизвестно, будет ли этот аргумент убедительным для Нико.

Отметим, что выкупить Нико Уильямса у «Атлетика» можно за 58 миллионов евро – соответствующий пункт прописан в контракте игрока.