Названы лучшие игроки Ла Лиги в XXI веке: Роналду и Месси – в составе

Специалисты из S90 составили символическую сборную из лучших футболистов испанской Ла Лиги в XXI веке. В эту символическую команду попали Лионель Месси, Криштиану Роналду и другие звёзды. Полный состав приводим ниже.

Вратарь: Икер Касильяс.

Защитники: Дани Алвес, Карлес Пуйоль, Серхио Рамос, Марсело.

Полузащитники: Лука Модрич, Андрес Иньеста, Зинедин Зидан.

Нападающие: Роналдиньо, Лионель Месси, Криштиану Роналду.

Как видим, все 11 футболистов из списка поиграли за «Реал» или «Барселону». Лука Модрич до сих пор выступает за мадридский гранд – недавно он продлил контракт ещё на один сезон.