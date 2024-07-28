«План Гризманна» запущен

Нападающий Антуан Гризманн находится на радаре клуба «Лос-Анджелес». Как стало известно AS USA, представители МЛС запустили так называемый «план Гризманна». В «Лос-Анджелесе» хотят подписать 33-летнего француза уже этим летом, а не ждать следующего.

«Лос-Анджелес» готов сделать Гризманна вторым самым высокооплачиваемым футболистом МЛС (первым является Лео Месси). Кроме того, Антуану готовы предоставить игровой номер 10.

В то же время отмечается, что главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне не хочет терять Гризманна, которого считает важным игроком.

Стоит сказать, что этим летом «Лос-Анджелес» уже подписал одного игрока сборной Франции – нападающего Оливье Жиру.