Большие клубы строят планы в краткосрочной, среднесрочной и дальнесрочной перспективах. «Реал» планирует в ближайшее время продлить контракт с Даниэлем Карвахалем, о чём мы уже рассказывали. При этом в Мадриде уже думают о том, кто заменит Карвахаля. Эти мысли оправданы, ведь по ходу сезона 2024/2025 Даниэлю исполнится 33 года.

Как сообщает на своих страницах AS, на радаре «Реала» находится Ашраф Хакими, который является воспитанником мадридского клуба. «Сливочные» могут вернуть марокканца в свои ряды летом 2026 года. Именно до того момента рассчитан действующий контракт Хакими с «ПСЖ».