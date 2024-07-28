«Реал» решил продлить контракты с двумя игроками – названы имена

В «Реале» приняли решение о продлении контрактов с двумя футболистами. Речь идёт о двух фланговых защитниках, а именно о Даниэле Карвахале и Ферлане Менди. Их действующие трудовые соглашения рассчитаны до конца сезона 2024/2025.

Новый контракт 32-летнего Карвахаля может быть рассчитан до середины 2026 года. Что касается 29-летнего Менди, то француз может получить и более долгий договор, учитывая свой возраст.

Отмечается, что прибытие Альфонсо Дэвиса из «Баварии» в «Реал», вероятно, задерживается до следующего лета, и это способствует продлению контракта с Менди.

В настоящий момент «Реал» ведёт подготовку к старту сезона 2024/2025.