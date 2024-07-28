Мбаппе не может водить автомобиль BMW, который ему предоставил «Реал»

Килиан Мбаппе недавно был представлен в качестве футболиста «Реала». Как стало известно изданию Marca, мадридский топ-клуб предоставил Мбаппе роскошный автомобиль – электрический BMW i7 M70 xDrive.

Два двигателя обеспечивают этому автомобилю мощность в 660 лошадиных сил, разогнаться до 100 км/ч можно за 3,7 секунды. В автомобиле есть множество функций для комфорта. Так, например, с сенсорной панели можно настраивать массаж, вентиляцию, обогрев и так далее.

При этом Мбаппе сможет ездить на BMW только в качестве пассажира, поскольку у звёздного футболиста нет водительских прав.