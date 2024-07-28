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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» резко подняла стоимость Рафиньи

28 Июля 2024 • 12:26 Комментировать

Каталонская «Барселона» недовольна предложением из Саудовской Аравии по бразильскому полузащитнику Рафинье. «Сине-гранатовые» не хотят продавать вингера за 65 миллионов евро.

Согласно сведениям Mundo Deportivo, вице-чемпион Испании готов обсуждать продажу игрока при условии, что за него заплатят порядка 90 миллионов евро. При этом портал Transfermakt оценивает игрока в 50 миллионов. Срок трудового соглашения между Рафиньей и «Барселоной» истекает летом 2027 года.

В прошлом сезоне Рафинья принял участие в 37 поединках за «сине-гранатовых». Вингер отметился десятью голами и 13 результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Рафинья Диас
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