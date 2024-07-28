Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Ихеначо близок к трансферу в клуб Ла Лиги

28 Июля 2024 • 07:58 Комментировать

Нападающий Келечи Ихеначо, который является свободным агентом после ухода из английского «Лестера», может трудоустроиться в чемпионате Испании. Об этом рапортует Sky Germany.

Согласно сведениям источника, в подписании 27-летнего нигерийского футболиста заинтересована «Севилья». Андалусийцы близки к подписанию трудового договора с форвардом.

Напомним, что Ихеначо защищал цвета «Лестера» с 2017 по 2024 год. В прошлом сезоне нападающий сыграл 26 поединков, записав на свой счет шесть забитых мячей и три голевые передачи.

«Севилья» провально выступила в прошлом сезоне, финишировав во второй половине турнирной таблицы Ла Лиги.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Севилья Келечи Ихеначо трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
«ПСЖ» выбрал замену Доннарумме «Барселона» получила ответ по трансферу Ольмо «Манчестер Сити» выбрал звезду за 130 млн евро на замену де Брёйне «Реал» согласовал громкий трансфер – названо имя игрока «Реал» принял решение по Рюдигеру Звёздный полузащитник отказался от нового контракта в «Барселоне» «Ливерпуль» может сорвать громкий трансфер «Реала» Тренер «Барселоны» резко ответил на вопрос о Нико Уильямсе Симонс решил, в каком клубе хочет продолжить карьеру В «Барселоне» выбирают нового капитана - назван главный претендент
Криштиану Роналду на втором месте: назван лучший футболист в истории Пять главных претендентов на «Золотой мяч» в 2024 году Назван лучший игрок XXI века — Роналду второй Ламин Ямаль – будущий обладатель ЗМ: Сколько «Золотых мячей» возьмёт испанец? Суперклуб АПЛ может купить у «Реала» Винисиуса за огромные деньги Как будет выглядеть состав «Барселоны» в сезоне-2024/25 Из-за кого «Спартак» проиграл в Оренбурге: четыре худших игрока первого матча Деяна Станковича в РПЛ Из-за кого «Локомотив» проиграл дерби: четыре худших игрока матча против «Динамо» Тан Хаг оценил свою работу в «Манчестер Юнайтед» Де Брёйне продолжит карьеру в Саудовской Аравии
Спортивные новости
Мухаммад единогласным решением судей победил Эдвардса Стала известна страна-лидер Олимпиады после первого медального дня Тедди Ринер и Мари-Жозе Перек зажгли олимпийский огонь на Играх в Париже Мирра Андреева выиграла дебютный титул на турнире WTA Тищенко – о решение МОК по IBA: «Федерацию возглавляет россиянин, там назло проводятся турниры с российским флагом и гимном» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 28 Июля
07:58 · Испания. Ла Лига
Ихеначо близок к трансферу в клуб Ла Лиги
07:22 · Италия. Серия А
Довбик принял предложение итальянского клуба
06:12 · Германия. Бундеслига
Стало известно, какое качество Ольмо привлекло «Барселону»
04:52 · Англия. Премьер-лига
Продажа Смита-Роу поможет «Арсеналу» приобрести игрока «Барселоны» слухи
04:37 · Германия. Бундеслига
Инсайдер Романо поделился новой информацией о возможном переходе Ольмо в «Барселону»
01:45 · Испания. Ла Лига
«Барселона» получила крупное предложение по Рафинье 1 слухи
01:11 · Испания. Ла Лига
Стало известно, когда Нико Уильямс даст ответ «Барселоне»
00:53 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» договорилась с агентом Нико Уильямса
00:29 · Испания. Ла Лига
Тренерский штаб Хави дал обидное прозвище Витору Роке 1 слухи
00:02 · Испания. Ла Лига
«Барселона» задумалась о продаже звёздного полузащитника слухи
27 Июля
23:34 · Испания. Ла Лига
Бальде: Хотел бы поменяться футболками с Месси
23:28 · Испания. Ла Лига
Гюндогана хотят видеть в Саудовской Аравии и Катаре
23:20 · Испания. Ла Лига
Инсайдер Романо рассказал, останется ли Фати в «Барселоне»
23:07 · Испания. Ла Лига
Инсайдер Романо ответил, может ли кто-то покинуть «Реал» 1
22:33 · Испания. Ла Лига
В «ПСЖ» уверены, что смогут перехватить Нико Уильямса у «Барселоны» 2
22:19 · Англия. Премьер-лига
«Атлетико» не получал предложения от «Астон Виллы» по Фелишу 1 слухи
21:55 · Англия. Премьер-лига
На Рафинью появился новый претендент слухи
20:16 · Англия. Премьер-лига
Вингер «Тоттенхэма» перейдёт в «Жирону» слухи
18:50 · Англия. Премьер-лига
Звезда «Ливерпуля» Александер-Арнольд подогрел слухи о «Реале» одним действием фото
18:43 · Англия. Премьер-лига
«Челси» приобрёл нового вратаря слухи
16:39 · Испания. Ла Лига
У «Реала» есть серьёзная проблема с составом 1
16:32 · Испания. Ла Лига
Эндрик повторил действие Роналду и Мбаппе на презентации в «Реале»
16:12 · Испания. Ла Лига
«Реал» занял деньги, чтобы заплатить Мбаппе 2 слухи
16:06 · Испания. Ла Лига
Отец Эндрика расплакался во время презентации игрока в «Реале» 1
15:59 · Испания. Ла Лига
Эндрик: «В Европе футбол отличается»
Все новости
Рекомендуем