Ихеначо близок к трансферу в клуб Ла Лиги

Нападающий Келечи Ихеначо, который является свободным агентом после ухода из английского «Лестера», может трудоустроиться в чемпионате Испании. Об этом рапортует Sky Germany.

Согласно сведениям источника, в подписании 27-летнего нигерийского футболиста заинтересована «Севилья». Андалусийцы близки к подписанию трудового договора с форвардом.

Напомним, что Ихеначо защищал цвета «Лестера» с 2017 по 2024 год. В прошлом сезоне нападающий сыграл 26 поединков, записав на свой счет шесть забитых мячей и три голевые передачи.

«Севилья» провально выступила в прошлом сезоне, финишировав во второй половине турнирной таблицы Ла Лиги.