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«Барселона» получила крупное предложение по Рафинье слухи

28 Июля 2024 • 01:45 Комментировать
Барселона
...
Монако
12.08 21:00

«Барселона» может продать вингера Рафинью Диаса в текущее трансферное окно.

27-летний футболист фигурировал в предполагаемых списках кандидатов на продажу, с которыми каталонский гранд готов расстаться для улучшения финансового положения. По сведениям Mundo Deportivo, в приобретении Рафиньи заинтересован неназванный клуб из Саудовской Аравии, предложивший 65 млн евро. «Сине-гранатовым» интересен такой вариант: вырученные средства были бы вложены в подписания Нико Уильямса и Дани Ольмо. При этом бразилец уходить не желает.

Контракт Рафиньи Диаса с «Барселоной» рассчитан до 2027 года. В прошедшем сезоне игрок отметился 10 голами и 13 ассистами в 37 поединках.

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