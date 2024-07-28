Стало известно, когда Нико Уильямс даст ответ «Барселоне»

«Барселона» близка к договорённости с футболистом сборной Испании и «Атлетика» Бильбао Нико Уильямсом.

По достоверным данным, каталонский гранд уже согласовал сделку с агентом вингера. Дело за самим игроком, который взял время на размышления, но склоняется к положительному ответу, докладывает журналист Маттео Моретто. Ожидается, что окончательное решение будет принято на следующей неделе.

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта и спортивный директор Деку сделали всё возможное, чтобы убедить Нико Уильямса стать частью их проекта. Известно также, что 22-летний чемпион Европы предпочитает остаться в Испании, несмотря на интерес со стороны «ПСЖ» и представителей Английской премьер-лиги.