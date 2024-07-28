Нападающий «Барселоны» Витор Роке не лучшим образом провёл первые полгода после переезда в Европу.

19-летний футболист был куплен у бразильского «Атлетико Паранаэнсе» в январе текущего года. Форвард так и не пробился в основной состав и не слишком поладил с тогдашним главным тренером Хави Эрнандесом. Если верить журналисту Жоану Фонтесу, в тренерском штабе Хави бразильца прозвали «Рокембаком». Прозвище имеет негативную окраску, поскольку отсылает к бывшему игроку «сине-гранатовых» Фабио Рошембаку, который запомнился неудачными выступлениями.

Фабио Рошембак играл в «Барселоне» вместе с Хави с 2001 по 2005 год, после чего перебрался в «Мидлсбро».