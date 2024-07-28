«Барселона» задумалась о продаже звёздного полузащитника

В «Барселоне» не отказываются от варианта с продажей полузащитника Илкая Гюндогана.

Если верить слухам, в приобретении немецкого игрока заинтересованы клубы из Саудовской Аравии и Катара, однако сам хавбек уходить не планирует. По обновлённым сведениям журналиста Ивана сан Антонио, каталонский гранд вполне допускает продажу Гюндогана, поскольку нуждается у привлечении дополнительной прибыли в текущее трансферное окно.

Предстоящий сезон станет для 33-летнего футболиста вторым в «Барселоне». Ряды «сине-гранатовых» ветеран пополнил летом прошлого года, перебравшись из «Манчестер Сити» в качестве свободного агента.