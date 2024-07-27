Бальде: Хотел бы поменяться футболками с Месси

Защитник «Барселоны» Алехандро Бальде рассказал, с каким футболистом хотел бы поменяться игровой майкой.

— Игрок, с которым я бы поменялся футболками? Месси! — цитирует Бальде Barca Universal.

20-летний Бальде является воспитанником «Барселоны». За основную команду он выступает с конца 2021 года. Напомним, Месси играл за каталонский клуб с 2003 по 2021 год.

В настоящий момент 37-летний аргентинец выступает за американский клуб «Интер Майами». В этом сезоне Месси принял участие в 12 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 12 мячей и записал на свой счет девять результативных передач.