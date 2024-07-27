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Гюндогана хотят видеть в Саудовской Аравии и Катаре

27 Июля 2024 • 23:28 Комментировать
Барселона
...
Монако
12.08 21:00

«Барселона» получила несколько предложений по полузащитнику Илкаю Гюндогану.

На 33-летнего игрока претендуют представители чемпионатов Саудовской Аравии и Катара, уже связавшиеся с «сине-гранатовыми» для обсуждения потенциального трансфера, докладывает Sport. Сам немецкий хавбек по-прежнему не намерен никуда уходить – он хочет отыграть за каталонцев ещё как минимум один сезон.

Трансферная стоимость Илкая Гюндогана, согласно оценке Transfermarkt, составляет 15 млн евро. Контракт футболиста с «Барселоной» рассчитан до середины следующего года, но включает в себя опцию автоматического продления ещё на сезон.

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