Гюндогана хотят видеть в Саудовской Аравии и Катаре

«Барселона» получила несколько предложений по полузащитнику Илкаю Гюндогану.

На 33-летнего игрока претендуют представители чемпионатов Саудовской Аравии и Катара, уже связавшиеся с «сине-гранатовыми» для обсуждения потенциального трансфера, докладывает Sport. Сам немецкий хавбек по-прежнему не намерен никуда уходить – он хочет отыграть за каталонцев ещё как минимум один сезон.

Трансферная стоимость Илкая Гюндогана, согласно оценке Transfermarkt, составляет 15 млн евро. Контракт футболиста с «Барселоной» рассчитан до середины следующего года, но включает в себя опцию автоматического продления ещё на сезон.