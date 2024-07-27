Инсайдер Романо рассказал, останется ли Фати в «Барселоне»

Известный трансферный эксперт Фабрицио Романо дал ответ на вопрос о будущем нападающего Ансу Фати в «Барселоне».

Дальнейшее пребывание 21-летнего футболиста в клубе находится под вопросом после не самой удачной для испанца аренды в английском «Брайтоне». Тем не менее, как утверждает инсайдер Романо, рулевой «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высоко оценивает способности Фати, поэтому в настоящий момент уход форварда не планируется.

Трудовой договор Ансу Фати с каталонским грандом рассчитан до середины 2027 года. В составе «Брайтона» игрок провёл 27 матчей, записав на свой счёт четыре забитых мяча и одну результативную передачу.