Инсайдер Романо ответил, может ли кто-то покинуть «Реал»

Известный журналист Фабрицио Романо высказался о возможных трансферах мадридского «Реала» на выход.

— Может ли кто-то покинуть «Реал»? Нет, я так не думаю, — приводит слова Романо Madrid Xtra.

Стоит сказать, что текущим летом «Реал» уже потерял Рафу Марина, Хоселу, Начо Фернандеса, Тони Крооса и Кепа Аррисабалагу. При этом «сливочные» усилились Эндриком и Килианом Мбаппе.

Первый официальный матч нового сезона «Реал» проведет 14 августа. В этот день подопечные Карло Анчелотти сыграют с «Аталантой» в рамках Суперкубка УЕФА. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по московскому времени.