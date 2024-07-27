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Инсайдер Романо ответил, может ли кто-то покинуть «Реал»

27 Июля 2024 • 23:07 Комментировать (1)
Мальорка
...
Реал Мадрид
18.08 22:30

Известный журналист Фабрицио Романо высказался о возможных трансферах мадридского «Реала» на выход.

— Может ли кто-то покинуть «Реал»? Нет, я так не думаю, — приводит слова Романо Madrid Xtra.

Стоит сказать, что текущим летом «Реал» уже потерял Рафу Марина, Хоселу, Начо Фернандеса, Тони Крооса и Кепа Аррисабалагу. При этом «сливочные» усилились Эндриком и Килианом Мбаппе.

Первый официальный матч нового сезона «Реал» проведет 14 августа. В этот день подопечные Карло Анчелотти сыграют с «Аталантой» в рамках Суперкубка УЕФА. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по московскому времени.

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Комментарии (1) Все комментарии
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Francisco Gento
27 Июля 2024 в 23:29
Аталанта заряжена мотивацией - матч для РМ не будет простым.
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