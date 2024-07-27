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Чемпионат Испании. Ла Лига

В «ПСЖ» уверены, что смогут перехватить Нико Уильямса у «Барселоны»

27 Июля 2024 • 22:33 Комментировать (1)
ПСЖ
0:0
Монако
отменен

«Пари Сен-Жермен» всерьёз нацелился на вингера «Атлетика» Бильбао Нико Уильямса.

Единственным серьёзным претендентом на 22-летнего игрока долгое время считалась «Барселона». В последние дни в гонку вмешался «ПСЖ», пообещавший более выгодные условия и самому Уильямсу, и «Атлетику», если сравнивать с предложением «сине-гранатовых». По сообщениям журналиста Андреса Онрубии, теперь в парижском клубе уверены, что смогут заполучить испанца. Рулевой Луис Энрике и спортивный советник Луиш Кампуш считают, что футболист идеально впишется в их проект.

Сумма отступных, прописанная в контракте Нико Уильямса с «Атлетиком», составляет 58 млн евро, однако «ПСЖ», по слухам, готов заплатить даже больше.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Атлетик Бильбао ПСЖ Нико Уильямс трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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Комментарии (1) Все комментарии
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Барсафобия
27 Июля 2024 в 23:16
Когда хотим купить потенциальных и перспективных игроков всегда, всегда вмешиваются в эти дела псж челси и др. У барсы скауты и академия безусловно лучший в мире. Но финансовая ситуация в клубе плохо за последний лет 5. Из-за этого мы упустили много суперталантов котором мечтали вступать за барселону в виде Эстевао Виллиана, Клаудио Эчеверри, Лукаса Бергваллья котором перешли в сити, челси, и тоттенхем соответственно. Мы же знаем что винисиус болел за барселону, мы же знаем что мечта беллингема это была играть за сборную англию и за барселону, такие клубы как реал, псж, мю, челси думают что все можно решать деньгами, но не все решает деньги только в академии мы получили таких игроков ка гави, ламин ямаль, пау кубарси, фермин лопез, эктор форт котором будут строить будущего мирового футбола!
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