В «ПСЖ» уверены, что смогут перехватить Нико Уильямса у «Барселоны»

«Пари Сен-Жермен» всерьёз нацелился на вингера «Атлетика» Бильбао Нико Уильямса.

Единственным серьёзным претендентом на 22-летнего игрока долгое время считалась «Барселона». В последние дни в гонку вмешался «ПСЖ», пообещавший более выгодные условия и самому Уильямсу, и «Атлетику», если сравнивать с предложением «сине-гранатовых». По сообщениям журналиста Андреса Онрубии, теперь в парижском клубе уверены, что смогут заполучить испанца. Рулевой Луис Энрике и спортивный советник Луиш Кампуш считают, что футболист идеально впишется в их проект.

Сумма отступных, прописанная в контракте Нико Уильямса с «Атлетиком», составляет 58 млн евро, однако «ПСЖ», по слухам, готов заплатить даже больше.