У «Реала» есть серьёзная проблема с составом

Защитник Хесус Вальехо не тренировался в субботу. Как сообщает Marca, из-за мышечных проблем футболист может пропустить тур «Реала» в США. Таким образом, в распоряжении Карло Анчелотти прямо сейчас есть только два центральных защитника – Антонио Рюдигер и Эдер Милитао.

Источник отмечает, что «Реал» может взять в США 16-летнего Хоана Мартинеса, хотя он должен был проходить предсезонку с молодёжной командой.

Стоит сказать, что в летнее трансферное окно из «Реала» ушёл Начо Фернандес. Что касается Давида Алабы, то австриец продолжает лечить серьёзную травму колена. Ожидается, что Алаба вернётся в строй осенью.