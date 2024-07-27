Эндрик повторил действие Роналду и Мбаппе на презентации в «Реале»

В субботу талантливый форвард Эндрик был представлен как игрок «Реала» на стадионе «Сантьяго Бернабеу». В ходе торжественного мероприятия молодой бразилец повторил действие Криштиану Роналду и Килиана Мбаппе, а именно – выкрикивание известной фразы, которую можно перевести как «Да здравствует Мадрид».

«Один, два, три… Хала Мадрид!» - крикнул Эндрик.

В своё время на своей презентации в «Реале» эту фразу крикнул Криштиану Роналду. Недавно так же поступил Килиан Мбаппе.

Напомним, что 18-летний Эндрик подписал с «Реалом» контракт, рассчитанный на шесть следующих сезонов.