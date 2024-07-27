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Чемпионат Испании. Ла Лига

«ПСЖ» пытается сорвать громкий трансфер «Барселоны»

27 Июля 2024 • 16:24 Комментировать

«ПСЖ» ищет футболиста на позицию левого нападающего. Как сообщает в социальных сетях журналист Фабрис Хокинс, гранд французской Лиги 1 пытается договориться с Нико Уильямсом из «Атлетика». Ситуация для парижан непростая, ведь в борьбе за 22-летнего футболиста лидером является «Барселона». Впрочем, «ПСЖ» предпринимает попытки провернуть трансфер игрока сборной Испании, нарушив планы испанского топ-клуба. 

В то же время в шорт-листе «ПСЖ» есть и другие футболисты, в частности Джедон Санчо из «Манчестер Юнайтед».

Ранее в прессе писали о том, что на трансфер Нико Уильямса «Барселона» может потратить 58 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Атлетик Бильбао ПСЖ Нико Уильямс Джедон Санчо трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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