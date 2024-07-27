Недавно Килиан Мбаппе был представлен в качестве футболиста «Реала». Нападающий перебрался в мадридский клуб свободным агентом, но «сливочным» всё же пришлось потратиться на подписной бонус.

Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на Vozpоpuli, «Реал» занял 130 миллионов евро, чтобы выплатить Мбаппе зарплату и бонусы.

Отмечается, что в последний день июня в распоряжении «Реала» было 82 миллиона евро. Это самый низкий уровень свободных денег в мадридском клубе за последние 20 лет.

Напомним, что Килиан Мбаппе заключил с «Реалом» контракт на пять сезонов. Ранее француз выступал за «ПСЖ».