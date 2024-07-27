Отец Эндрика расплакался во время презентации игрока в «Реале»

В субботу Эндрик был представлен как футболист «Реала». Торжественное мероприятие состоялось на стадионе «Сантьяго Бернабеу». По ходу своей презентации 18-летний футболист расплакался. Не сдержал слёз и находившийся на трибунах отец Эндрика – соответствующее видео появилось в социальных сетях.

Как известно, Эндрик перебрался в «Реал» из «Палмейраса». С мадридским клубом талантливый бразилец заключил трудовое соглашение сроком на шесть сезонов. За «сливочных» Эндрик будет выступать под номером 16.

Напомним, что Эндрик заявил о намерении выиграть с «Реалом» все трофеи.