Эндрик: «В Европе футбол отличается»

Новичок «Реала» Эндрик выступил на пресс-конференции после субботней презентации на стадионе «Сантьяго Бернабеу». У 18-летнего бразильца спросили, сможет ли он адаптироваться к европейскому футболу после выступлений на родине за «Палмейрас».

«В Европе футбол отличается. У меня уже была возможность сыграть на «Сантьяго Бернабеу» в товарищеском матче сборных Бразилии и Испании. Я тогда смог забить, и я ощутил скорость игры. Скорость игры была для меня заметной. Можно сказать, что способ игры здесь отличается. Теперь я буду много тренироваться и работать», - сказал Эндрик.

Напомним, что Эндрик подписал контракт сроком на шесть сезонов.