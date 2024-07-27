Эндрик ответил, страшно ли перейти в «Реал» в 18 лет

Нападающий Эндрик в субботу был представлен как новичок «Реала». Бразилец перебрался в мадридский клуб вскоре после своего совершеннолетия. Эндрик ответил на вопрос, страшно ли оказаться в «Реале» в 18 лет.

«Если бог возложил на меня эту ответственность, значит, он знает, что я могу быть здесь. Теперь мне надо учиться, работать. Я буду прислушиваться к советам Винисиуса, Куртуа и остальных. Мне предстоит многому научиться.

Готов ли я к давлению? «Реал» - очень большой клуб. Надеюсь, я смогу провести хороший сезон. Я здесь, чтобы помогать команде и учиться. Но здесь никто не знает, что будет. Я оставляю это в руках бога», - сказал Эндрик журналистам.