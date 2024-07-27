Флик: «Мои идеи не так уж далеки от идей Кройфа и Гвардиолы»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о футболе, который он планирует поставить.

«Мои идеи не так уж далеки от тех, при которых «Барселона» была невероятно успешной с Йоханом Кройфом и Хосепом Гвардиолой. Я хочу, чтобы на поле была команда, которая активна с мячом и без мяча. Я не говорю, что мы выиграем все титулы. Но если мы будем усердно работать, у нас будут возможности для этого», - сказал Флик ESPN.

Напомним, что Ханс-Дитер Флик принял «Барселону» вскоре после того, как клуб принял решение расстаться с Хави. Прошлый чемпионат Испании «сине-гранатовые» завершили на втором месте.