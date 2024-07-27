У Эндрика спросили, обсуждал ли он с Анчелотти позицию в «Реале»

В субботу на «Сантьяго Бернабеу» состоялась презентация нападающего Эндрика в качестве футболиста «Реала». 18-летний форвард ответил на вопрос, обсуждал ли он с Карло Анчелотти свою позицию на футбольном поле.

«Честно говоря, сейчас я даже не помню, что было вчера или позавчера. Сейчас в моей жизни происходит что-то невероятное, что-то чудесное. Я прошёл обследование и подписал контракт. Я не думаю об остальных вещах. Хочу жить сегодняшним днём.

Смогу ли я пробиться в основной состав? Я не могу зацикливаться на этом. Я хочу многому научиться у своих партнёров и, следуя советам, помогать команде. Я сосредоточен именно на этом», - сказал Эндрик на пресс-конференции.