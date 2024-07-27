Эндрик: «Постараюсь выиграть с «Реалом» всё»

Новоиспечённый нападающий «Реала» Эндрик в ходе пресс-конференции ответил на вопрос, какие титулы он планирует выиграть.

«Если будет возможность, то все. Я хочу помогать «Реалу» побеждать. Чем больше титулов мы выиграем, тем лучше. Я надеюсь помогать команда и завоевать много трофеев. Я постараюсь выиграть всё», - сказал Эндрик на пресс-конференции.

Напомним, что в субботу 18-летний Эндрик был представлен в «Реале» на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Бразилец будет играть за мадридскую команду под номером 16. Эндрик заключил со «сливочными» трудовое соглашение на шесть следующих сезонов.