Эндрик ответил на вопрос о советах бразильцев из «Реала»

После презентации в «Реале» нападающий Эндрик выступил перед журналистами на пресс-конференции. У 18-летнего футболиста спросили, какие советы он получил от других бразильцев из команды – от Винисиуса, Родриго и Милитао.

«Он мне очень помогли. Они рассказывали мне о «Реале», о тренировках, о матчах. Но тогда я был сосредоточен на Кубке Америки. Теперь я надеюсь, что смогу поговорить с ними ещё больше. Надеюсь, у нас будет крепкая дружба, которая поможет «Реалу», - сказал Эндрик журналистам.

Эндрик заключил с «Реалом» контракт сроком на шесть лет. За мадридский топ-клуб бразилец будет выступать под номером 16.