Глава Ла Лиги резко раскритиковал открытие Олимпиады в Париже

Хавьер Тебас, который возглавляет испанскую Ла Лигу, раскритиковал фрагмент из церемонии открытия Олимпийских игр. Мероприятие состоялось в Париже в пятницу.

«Неприемлемо, неуважительно, позорно! Использование образа «Тайной вечер на Олимпийских играх» является оскорблением для тех из нас, кто является христианами. Где уважение к религиозным убеждениям?» - написал Тебас в социальных сетях.

В субботу на Олимпиаде пройдут матчи второго тура группового этапа мужского футбольного турнира. Текстовые трансляции пройдут на страницах портала LiveResult. Не пропустите!