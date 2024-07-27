Новичок «Реала» Эндрик расплакался на презентации

Нападающий Эндрик реализовал мечту, перебравшись в мадридский «Реал». В субботу на стадионе «Сантьяго Бернабеу» состоялась презентация 18-летнего футболиста. В ходе мероприятия Эндрик обратился к собравшимся болельщикам. Произнося речь, бразильский игрок на эмоциях несколько раз не сдерживался и плакал.

За «Реал» Эндрик будет выступать под номером 16. Молодой бразилец подписал с грандом испанского футбола контракт на шесть сезонов – до середины 2030 года.

Стоит сказать, что этим летом состав «Реала» пополнил и Килиан Мбаппе – его презентация на стадионе состоялась полторы недели назад.